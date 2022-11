Laure Manaudou : Son fils Lou, future star du rugby ? Cette photo adorable qui veut dire beaucoup

Avec une mère comme Laure Manaudou, difficile de ne pas être attiré par le sport dès sa plus tendre jeunesse et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à son fils, Lou. À seulement 5 ans, le petit garçon est en âge de pratiquer plusieurs activités et visiblement, il a déjà une préférence marquée pour un sport très populaire dans le sud-ouest de la France. Il faut dire que le jeune garçon est à bonne école, puisqu'il habite avec sa mère et son père, Jérémy Frérot, ainsi que son petit frère âgé d'un an, du côté du Bassin d'Arcachon, un endroit réputé pour son amour du rugby.

Une région qui a énormément souffert pendant l'été à cause des terribles feux de forêts qui ont littéralement ravagé le département de la Gironde. Laure Manaudou et ses proches ont vécu le drame de plein fouet, eux qui ont été obligés d'évacuer leur maison en urgence en plein mois de juillet. Une période très douloureuse pour la soeur de Florent Manaudou, mais depuis la situation est revenue à la normale et la vie a repris son cours. Avec ses enfants, ainsi que sa fille Manon (12 ans), qu'elle a eue avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet, la championne olympique profite à fond des plaisirs qu'offre leur belle région et elle n'hésite pas à partager de beaux moments intimes avec ses nombreux fans sur les réseaux sociaux.

Lou adorable avec son maillot de l'UBB

Sur son compte Instagram, où elle compte plus de 170 000 abonnés, Laure Manaudou vient de publier une jolie photo de son fils Lou dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). Sur le cliché, on peut voir le petit brun de dos, ayant sur lui un beau maillot du club de rugby local, l'Union Bordeaux Bègles (UBB). Le jeune garçon est donc fan de rugby et il a décidé de supporter le club de sa région. Une passion qui semble faire plaisir à sa mère, puisqu'elle ajoute simplement un emoji coeur rouge sur sa photo.

Alors qu'on aurait pu s'attendre à voir Lou enchaîner les longueurs à la piscine comme le faisait sa mère à la grande époque, le garçonnet semble attiré par un sport très populaire dans sa région et ce n'est pas sa maman qui va s'en plaindre !