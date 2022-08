Laure Manaudou : Le coeur brisé, elle partage une terrible photo avec son fils Lou

Si tout semblait se passer à merveille ces dernières semaines pour Laure Manaudou et les siens, la réalité l'a vite rattrapée hier après-midi... La jeune maman de 35 ans vit un été très contrasté puisqu'elle habite du côté du bassin d'Arcachon, dans une région qui a connu de terribles incendies au mois de juillet. Heureusement, elle a la chance de pouvoir compter sur une famille et des proches au top, qui lui ont permis de passer à autre chose assez rapidement et on l'a notamment vu plusieurs fois se rendre au Pestacle, le restaurant-bar de son amoureux, Jérémy Frérot.

Un lieu convivial où le chanteur de 32 ans peut se faire plaisir en poussant la chansonnette accompagné d'amis à lui, mais ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, il a même fait appel à un magicien pour une soirée entre amis visiblement très réussie et désormais, le couple n'est plus seul puisque des amis viennent de les rejoindre. Comme ils l'ont montré hier sur Instagram, Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues viennent d'arriver en Gironde pour de belles vacances avec Laure, Jérémy et leurs deux garçons. L'occasion pour les parents d'emmener leurs progénitures dans l'un des endroits les plus célèbres du coin, la dune du Pilat.

Les dégâts des incendies toujours bien visibles

Après s'être bien amusés toute la journée hier, comme on a pu le voir dans leurs stories respectives, Laure Manaudou a décidé de publier une photo bien moins marrante. Celle qui compte plus de 170 000 abonnés sur Instagram a été particulièrement touchée par les incendies qui ont brûlé une grande partie des forêts de sa région et du haut de la dune, le spectacle est terrible. Sur sa photo, on peut voir son fils Lou contempler les dégâts sur une forêt où l'on aperçoit de nombreux arbres calcinés par les feux. La soeur de Florent Manaudou ajoute un emoji avec les larmes aux yeux et un coeur brisé pour signifier sa détresse face à cette terrible vision (la photo est à retrouver dans le diaporama). Pour rappel, Laure Manaudou et Jérémy Frérot avaient été obligés d'évacuer leur maison située à la Teste-de-Buch, les fumées étant devenues trop intenses. Ils avaient finalement pu y retourner très rapidement.

Alors qu'elle passait un très bon moment entre amis, Laure Manaudou a été frappé par la trace laissée par les incendies qui ont mis la région à feu et à sang il y a seulement quelques semaines en partageant ce cliché très marquant.