Laure Manaudou et Jérémy Frérot émerveillés : le couple passe une soirée magique !

On peut vraiment dire que le plus dur est derrière Laure Manaudou et Jérémy Frérot désormais. Le couple, installé près du bassin d'Arcachon, a subi de plein fouet les terribles incendies qui ont touché la région il y a quelques semaines de cela. Des scènes traumatisantes pour le couple, obligé d'évacuer en urgence son domicile avec leurs deux enfants, et que l'on a vu très marqué sur les réseaux sociaux. L'un de leurs restaurants préférés a été réduit en cendres, ce qui n'a pas manqué de les attrister, mais après les moments difficiles, la vie a repris son cours et les vacances ont pu se poursuivre.

L'ancienne nageuse de 35 ans a décidé de se changer les idées en emmenant ses deux garçons à la plage pour de beaux moments en famille tandis que son mari s'est occupé de son propre restaurant, le Pestacle. Un lieu de vie qui mélange restaurant, bar et salle de concert dans lequel il reçoit souvent de prestigieux musiciens avec lesquels il n'hésite pas à monter sur scène. Début août, Laure Manaudou s'y est d'ailleurs rendue pour une belle soirée musicale, comme elle l'a partagé avec ses fans sur les réseaux sociaux. L'ex compagne de Frédérick Bousquet est particulièrement active sur Instagram où elle aime bien publier des storys et en ce moment, elle enchaîne les bons moments avec son amoureux.

Soirée avec un magicien au Pestacle

Suivie par plus de 170 000 abonnés, la soeur de Florent Manaudou a mis une jolie photo dans sa story hier soir pour une nouvelle soirée au Pestacle avec une thématique bien particulière. En effet, c'était soirée magie hier soir dans l'établissement et sur la photo on peut voir Laure toute sourire avec des cartes à la main, tandis que Jérémy Frérot et deux amis à eux semblent épater par les tours de magie (la photo est à retrouver dans le diaporama). Une soirée pour laquelle le restaurant a fait venir le magicien Idris M, un professionnel de la magie installé sur Bordeaux.

Quelques jours après avoir fait la fête sur la plage avec des amis, Laure Manaudou et Jérémy Frérot se retrouvent au Pestacle pour une belle soirée magie !