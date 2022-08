Laure Manaudou et Jérémy Frérot inséparables : le couple passe une nuit de folie sur la plage et oublie tout

Après plusieurs semaines d'inquiétude, les beaux jours sont finalement revenus pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot. Le couple a été fortement impacté par les terribles incidents qui ont touché la Gironde, tout comme plusieurs stars locales, à l'image du footballeur Mathieu Valbuena, dont le camping a été réduit en cendres. L'ancienne nageuse et le chanteur ont aussi connu plusieurs moments compliqués et ils ont notamment été obligés de quitter en urgence leur domicile face à l'avancée des feux.

Heureusement, la situation a été finalement maîtrisée, mais pas sans mal. Les deux tourtereaux ont notamment vu l'un de leur restaurant préféré partir en fumée. Une accumulation de mauvaises nouvelles qui a fini par s'arrêter pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot qui peuvent enfin profiter de quelques jours de repos. Pour l'occasion, ils se sont offerts une belle soirée à la plage avec des amis du côté du Bassin d'Arcachon, où ils habitent. C'est la soeur de Florent Manaudou qui a partagé quelques moments sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 170 000 abonnés.

Fiesta jusqu'au bout de la nuit sur la plage

Sur la première photo publiée dans sa story, on peut voir un superbe coucher de soleil. Elle a ensuite partagé une photo du petit groupe réuni pour l'occasion. On peut bien sûr apercevoir Jérémy Frérot et son nouveau look en train de faire le fameux signe du rappeur marseillais Jul, ainsi que les cinq amis qui les accompagnent. Une superbe soirée en mode pique-nique qui a pris une tournure festive quand on peut le voir sur les vidéos qui suivent. Jusqu'au bout de la nuit, Laure Manaudou et ses amis se sont amusés et visiblement tout le monde était en forme (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama) !

Une très belle soirée pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot qui a dû leur permettre d'oublier un peu les problèmes des dernières semaines et de profiter enfin de l'été sur le bassin d'Arcachon !