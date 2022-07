Incendies - Laure Manaudou évacuée de sa maison : nouveau coup dur

La situation en Gironde semble enfin se stabiliser après une semaine d'effroi et de destruction à vitesse grand V. L'équivalent de la ville de Paris et sa petite couronne est partie en fumée en seulement quelques jours et des milliers de personnes ont tout perdu en seulement quelques secondes. Natif de la région, le footballeur Mathieu Valbuena a notamment vu son camping ravagé par les flammes. Habitant sur le bassin d'Arcachon, ​​Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont également été victimes des incendies. "Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable", a indiqué l'artiste de 32 ans au Parisien il y a quelques jours.

Évacués de leur domicile, les parents de deux enfants n'ont pu que constater les dégâts ces derniers jours et ils se sont montrés très actifs sur les réseaux sociaux pour relayer les informations concernant les incendies qui ravagent la Gironde. Ce matin, ils ont dû faire face à un nouveau coup dur... En effet, un de leurs endroits préférés a été ravagé par les flammes, comme Laure Manaudou l'a indiqué sur son compte Instagram. "Mon resto préféré parti en fumée", écrit l'ancienne nageuse de 35 ans dans sa story ce matin.

En effet, le restaurant La Salie Sud, situé dans une forêt domaniale à proximité de la Teste de Buch a été complètement anéanti par les incendies. "C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous confirmons la fin de notre belle Salie Sud", indique le restaurant sur sa page Instagram. Un coup dur également pour Jérémy Frérot qui a également tenu à rendre hommage à ce lieu qu'il apprécie. "La réalité... Un endroit plein de vie, un lieu et cet arbre mythique parti en fumée en 5 minutes", écrit-il dans une première story, avant de rendre hommage aux personnes derrière cet endroit : "Mais ces lieux n'existent pas d'eux-mêmes, ce sont aussi des gens qui les portent... Alors force à toute cette équipe, et toutes celles qui ont perdu leur endroit, courage pour ce temps de deuil et vivement le temps d'une nouvelle histoire !" (les stories sont à retrouver dans le diaporama).