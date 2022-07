Laure Manaudou et Jérémy Frérot : le couple "impuissant" face aux incendies en Gironde, leur choc partagé

Les incendies continuent de se propager en Gironde. 19 000 hectares ont déjà brûlé à en croire Ouest France, dont une bonne partie de la forêt qui avoisine le Bassin d'Arcachon. Une zone habitée par Laure Manaudou et Jérémy Frérot, qui n'ont pu que constater les dégâts depuis leur domicile.

"Je regarde le bassin brûler, impuissant", a écrit l'ancien candidat de The Voice dans sa story Instagram ce lundi 18 juillet, en partageant un cliché d'un champ avec de gigantesques fumées qui s'élèvent à l'horizon. On l'aperçoit alors à gauche de la photo en train d'assister les bras croisés à ce drame, en étant totalement impuissant. Il a ensuite partagé deux vidéos sur lesquelles on aperçoit cette fois-ci le feu, et plus seulement la fumée. "Le Bassin ne sera plus jamais le même" avait-il déjà regretté dans sa story dimanche dernier, alors qu'il se trouvait à la plage. Un épais nuage noir était alors visible dans le ciel.

"L'enfer au paradis"

De son côté, Laure Manaudou a partagé dans sa story une publication de Christelle Gauzet, ancienne candidate de Koh-Lanta. Une photo horrifique, sur laquelle on aperçoit la forêt en train de succomber aux flammes incontrôlables de ces incendies. "Cette nuit... L'enfer au paradis. Pas assez de mot pour décrire cette tragédie" peut-on lire en légende de cet atroce cliché. Une image repostée donc par l'ancienne nageuse, qui a rajouté deux emojis, un qui pleure ainsi qu'un coeur. Son amoureux Jérémy Frérot a également reposté la publication en ajoutant quant à lui un émoji blessé à la tête.

Pour rappel, Jérémy Frérot et Laure Manaudou sont en couple depuis plus de sept ans. Les deux tourtereaux vivent ensemble dans le Sud Ouest, région d'origine du chanteur, depuis plusieurs années. Ils se sont mariés en 2018, un an après la naissance de leur premier enfant en commun : un petit garçon prénommé Lou. Un autre a suivi en 2021 mais son prénom n'a toujours pas été dévoilé par le couple. Une famille complétée par la présence de Manon, la fille aînée de la nageuse et de son ex Frédérick Bousquet.