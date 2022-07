Frédérick Bousquet : L'ex de Laure Manaudou publie une belle photo de leur fille Manon, immense à 12 ans !

Laure Manaudou publie rarement des photos de ses enfants, Manon, fruit de ses amours passés avec Frédérick Bousquet, Lou et son dernier petit garçon, 1 an, tous deux ses garçons avec Jérémy Frérot son actuel compagnon. Et il est encore plus rare de voir Frédérick Bousquet partagé des images de leur fille, âgée de 12 ans. Mais ce samedi 16 juillet 2022, le champion des bassins s'est laissé aller à exception en publiant en story une photo de lui avec sa fille Manon qui est tout simplement immense.

L'adolescente a en effet bien grandi et si son visage a été soigneusement caché par un emoji, on peut voir qu'elle a déjà de très longues jambes et de beaux cheveux châtains. En maillot de bain, elle prend la pose aux côtés de son sportif de père, mais aussi de son célèbre oncle, Florent Manaudou. "Elle va m'en vouloir", a écrit Frédérick Bousquet en parlant de Manon. À 12 ans, la fille de Laure Manaudou doit déjà avoir un sacré caractère et comme tout adolescent ne doit pas apprécier que ses parents publient des photos d'elle sans les avoir validées avant.

La "princesse" Manon en compagnie de ses célèbres oncle et parrain

"Quand ma princesse est là, Tonton et Parrain ne sont jamais loin", continue l'ancien nageur de 41 ans. Il évoque ainsi le frère de Laure Manaudou mais aussi Jauffrey, ex-candidat de Mariés au premier regard, qui n'est autre que le parrain de la fille de Frédérick Bousquet et Laure Manaudou. Si elle est aux côtés de son père aujourd'hui, Manon Bousquet était il y a encore quelques jours auprès de sa maman. Avec l'ex-nageuse, l'adolescente s'est adonnée à une après-midi vernis à ongles, avec son petit frère de 4 ans, Lou.

Pendant que le bassin d'Arcachon est soumis à de violents incendies, qui ont affecté grand nombre de personnalités de la région, comme Jérémy Frérot, Laure Manaudou a partagé sa tristesse également sur Instagram, après avoir publié le 15 juillet une rare vidéo de son bébé de 18 mois. Pendant ce temps, sa fille aînée profite avec son papa et son oncle.