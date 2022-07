Jérémy Frérot papa : son fils Lou, 4 ans et demi, un style déjà bien affirmé !

Il est loin le temps où Jérémy Frérot débarquait avec son acolyte Flo sur le plateau de The Voice pour mettre les coachs à ses pieds. Huit ans après cette expérience qui lancera officiellement sa carrière, Jérémy Frérot côtoie le succès. Il écume toutes les salles de France et celles des festivals. Carrière qu'il mène en parallèle de sa vie de famille. Depuis 2015, l'artiste de 32 ans vit une histoire d'amour avec l'ancienne nageuse Laure Manaudou, rencontrée dans les coulisses d'un des concerts des Fréro Delavega. En 2017, le couple faisait la connaissance de Lou, son premier garçon, avant leur mariage l'année suivante dans les Landes et la naissance d'un petit frère venu parfaire ce tableau du bonheur en janvier 2021.

Loin des siens pour les besoins de sa tournée d'été, Jérémy Frérot a toutefois accordé une interview au média Les éclaireuses, diffusée sur les réseaux sociaux. Durant l'entretien, le chanteur évoque les personnes qu'il admire, les causes qu'il défend et l'importance qu'il donne à l'éducation de ses enfants, notamment celles de ne pas les enfermer dans des idées conçues. Et il n'est pas peu fier du résultat !