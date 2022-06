Laure Manaudou toute bronzée : farniente avec ses enfants, sa fille Manon si grande à 12 ans

Du soleil, des températures qui frôlent les 30 degrés et une maison avec piscine au calme, dans une très belle région. Que demander de plus !

A la tête d'une famille composée de trois enfants - une fille Manon (12 ans) qu'elle a eue avec Frédérick Bousquet, et deux fils, Lou né en juillet 2017, et un autre garçon au prénom toujours inconnu né au début de 2021, fruits de son amour pour Jérémy Frérot - Laure Manaudou n'a pas toujours un quotidien de tout repos. Mais ce samedi 11 juin 2022, tout semblait sous contrôle et calme du côté du bassin d'Arcachon, où elle habite depuis plusieurs années maintenant.

Pour preuves, les images que l'ancienne nageuse de 35 ans a partagées dans sa story Instagram (voir le diaporama). Une photo de l'un de ses fils, très certainement Lou, allongé sur une serviette et les cheveux mouillés, synonymes de baignade récente, mais aussi une photo de Manon, confortablement installée sur une grande bouée flottant sur l'eau de la piscine familiale. A seulement 12 ans, l'adolescente est déjà extrêmement grande pour son âge. Laure Manaudou avait fait savoir par le passé que sa fille aînée mesurait déjà plus d'1m70 et qu'elle était même sur le point de dépasser sa grand-mère maternelle qui mesure 1m78 ! La femme de Jérémy Frérot a complété sa story avec une photo de ses jambes déjà toutes bronzées à l'approche de l'été. Pas de traces en revanche de Jérémy Frérot dans ces photos...

Mariés depuis mai 2018, Laure Manaudou et Jérémy Frérot se sont unis dans les Landes. Le couple avait tenté juste avant la vie à Marseille (où l'ancienne reine des bassins s'est longtemps entraînée), une expérience qui n'avait convenu au chanteur. "Je n'arrivais pas à me faire à la vie marseillaise. Là-bas, j'ai eu du mal à rentrer dans les moeurs, dans les manières d'être. Bref, je n'ai pas réussi à m'intégrer. Mais ce n'est pas de la faute des Marseillais, c'est la mienne !", avait expliqué Jérémy Frérot au cours d'une interview accordée au magazine Gala en février 2021. Le beau gosse se félicitait également d'avoir retrouvé un meilleur cadre de vie et s'épanouir avec Laure Manaudou et les enfants. "C'est le paradis pour les enfants, et nous nous fondons parfaitement dans le décor", avait-il ajouté.

Aucun doute que Laure et les enfants sont au top du côté du Sud-Ouest !