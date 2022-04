Laure Manaudou à la plage avec ses fils : tendresse, jeux dans le sable et Tortues Ninja

Maman de Manon (née le 2 avril 2010, fruit de son amour avec Frédérick Bousquet) et de deux garçons (nés de sa relation avec son époux Jérémy Frérot), Laure Manaudou a dévoilé deux rares images de ses fils sur Instagram. Sur la plage, les deux garçonnets (Lou né le 18 juillet 2017 et le cadet né le 9 janvier 2021) apparaissent assis l'un en face de l'autre en train de jouer avec le sable.

Tous les deux en jean, Lou et son frère sont accompagnés de leurs nombreux jouets : un seau à l'effigie des Tortues Ninja, une tortue en plastique rouge, deux pelles mais aussi une passoire jaune. Déjà très consciencieux, les deux garçons semblent très affairés avec le sable et paraissent vouloir construire quelque chose. "C'est l'amour à la plage" écrit en légende l'ancienne nageuse qui a remporté pas moins de 127 médailles, dont 86 en or au cours de sa carrière.

Mariée depuis le 12 mai 2018 à Jérémy Frérot, celui-ci a déjà partagé il y a quelques jours des images de leurs vacances en Guadeloupe où il donnait une légère correction à son ainé. Allongé dans l'eau, on le voyait ainsi asperger son fils au loin, qui tentait tant bien que mal d'éviter d'être aspergé. "Salut ma bande ! Je finis de lui apprendre le respect, et je reviens très vite ambiancer vos soirées !" avait-il commenté en légende du tordant cliché posté sur Instagram.