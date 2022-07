Laure Manaudou et Jérémy Frérot : rare vidéo de leur bébé, adorable tête blonde, qui sait ce qu'il veut !

Alors que Jérémy Frérot a fait part de sa tristesse face aux incendies qui touchent la Gironde, sa compagne Laure Manaudou, elle, semble sur une vague de positivité et de bonheur. Très protectrice envers ses trois enfants, Manon (11 ans), née de sa relation passée avec le nageur Frédérick Bousquet, Lou (3 ans), un fils issu de son mariage avec le chanteur Jérémy Frérot, et enfin leur petit dernier avec le chanteur, dont le prénom n'a jamais été révélé, la sportive de 35 ans se laisse aller à partager quelques instants à leur côté. Et ce jeudi 14 juillet 2022, elle a publié une adorable et rare vidéo de son plus jeune fils, né au mois de janvier 2021.

On y voit le petit bout d'chou, le visage caché par un énorme emoji coeur, près de la piscine, demander à sa maman de le mettre à l'eau. "À 18 mois, il sait déjà ce qu'il veut", écrit Laure Manaudou en légende. On peut alors entendre l'adorable petite tête blonde s'exprimer et sa mère ne pouvant retenir quelques rires, visiblement touchée et fière des efforts de son fils. À 18 mois, le deuxième fils de Laure Manaudou et Jérémy Frérot semble en effet déjà très bien se débrouiller et affirmer son caractère. Enfin, il pourrait bien avoir hérité de la passion des bassins de sa maman puisque le petit garçon est déjà très attiré par la piscine.

Moment de complicité mère, fille avec Manon

S'il est rare pour Laure Manaudou de partager des images de son clan, ces derniers jours, elle a fait quelques exceptions. Ce mercredi 13 juillet, l'ancienne championne olympique a ainsi publié quelques photos d'elle complice avec son aînée Manon, lors d'une séance vernis à ongles. Il se pourrait bien que se cachait aussi sur un des clichés son petit Lou, qui est déjà immense à 4 ans. En juillet 2021, Laure Manaudou avait déjà partagé une photo de son petit dernier, sur Instagram. On découvrait d'adorables petons tous potelés, qui rentraient alors à peine dans la main de l'ancienne nageuse. Depuis le bambin a bien grandi et s'affirme déjà, faisant la fierté de sa maman.

Allaitement, nuits difficiles, post-partum... l'ancienne nageuse n'avait pas caché les difficultés de replonger dans la maternité, ni même ses "cernes", ses "larmes" et sa "fatigue". "Le post-partum d'un troisième, c'est encore plus difficile. Ne croyez pas que c'est plus facile chez les autres", avait-elle fait savoir sur les réseaux sociaux. Mais le bonheur que lui procure ce petit blondinet fait forcément rapidement oublier toutes ces déconvenues.