Laure Manaudou offre une tenue totalement folle à Jérémy Frérot inspirée de... Pokémon !

Jérémy Frérot n'a pas vraiment le coeur à rire ces derniers jours tant la situation est préoccupante pour sa région natale. Né à Bruges en Gironde et installé sur le bassin d'Arcachon avec sa femme Laure Manaudou et leurs deux enfants, le chanteur de 32 ans est un pur produit de la région. Les terribles incendies qui la ravagent en ce moment l'attriste énormément comme il l'a montré en story sur Instagram. "Le Bassin ne sera plus jamais le même", a-t-il lâché dépité par une situation contre laquelle il ne peut rien.

Malgré ce triste constat, Jérémy Frérot vit une belle période, lui qui parcourt les routes de France pour faire la tournée de son dernier album Meilleure vie. De concert en festival, il a pu vivre de belles émotions et de belles rencontres, à l'image de Charlie Winston avec qui il a pu reprendre son titre Un homme, comme il l'a montré dans sa dernière publication mise en ligne avant-hier. Après ce beau moment, il a eu l'honneur d'entendre le public toulousain reprendre son tube Le chant des sirènes en choeur. Il a également pu se trémousser lors du passage d'Hatik en festival, tranquillement installé dans les coulisses.

Laure Manaudou m'a fait l'honneur de m'acheter des fringues

La belle vie pour Jérémy Frérot qui s'est également fait plaisir avec un cocktail bien frais par ces températures caniculaires, mais la photo la plus étonnante de sa publication est probablement la dernière. L'artiste se prend en photo tout heureux devant un miroir et lâche l'information : "Laure Manaudou m'a fait l'honneur de m'acheter des fringues", informe-t-il. Et c'est peu dire que son look est original, à l'image de sa nouvelle coupe de cheveux ! L'ancienne nageuse a fait fort avec un total look Pokémon pour son chéri et la star de cet accoutrement n'est autre que la mascotte du manga, Pikachu. Claquette et short jaune avec chemise noire composée d'images de Pikachu, l'ensemble a l'air de bien plaire au chanteur et à ses fans !