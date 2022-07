Jeremy Frérot : Dévasté par un terrible drame, il déplore le triste spectacle d'un lieu qui lui est cher

Une vie au calme qui leur plait et qui permet au chanteur de s'occuper du cabaret qu'il a monté sur le Bassin, le Pestacle, tout en continuant sa carrière, lui qui s'éclate en solo depuis 2018 et la fin des Frérot Delavega. Récemment d'ailleurs, il était apparu totalement dans un look totalement surprenant en concert : les cheveux courts et blonds, il avait étonné ses fans qui n'avaient pas toutes été sensibles à son nouveau charme.

"Je préférais avant mais c'est quand même beau", "Oh non, c'était un pari ou quoi ?", "Tu vas nous faire tous les looks possibles avec tes cheveux", "Vivement que ça repousse brun", pouvait-on lire dans les commentaires sur son compte Instagram. Des réactions mitigées qui n'ont pas trop déplu au chanteur, du moins on l'espère !