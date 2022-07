Jérémy Frérot métamorphosé : nouveau look pour le chéri de Laure Manaudou !

L'interprète d'À la vie qu'on mène a dévoilé tout le processus de sa transformation sur son compte Instagram. Sur les premières images, Jérémy Frérot prend la pose face au miroir avant que le coiffeur ne commence son travail. Et il n'a pas fait les choses à moitié. Soin, décoloration, mèches... L'ancien acolyte de Flo Delavega s'est retrouvé le cheveu tout court et blond polaire à l'issue du rendez-vous.

Du côté des internautes, les avis sur cette nouvelle tête sont partagés. Si certains adorent, lui trouvant une forte ressemblance avec J Balvin, Maluma ou encore Adam Levin, leader des Maroon 5, d'autres n'ont pas caché leur déception de découvrir un Jérémy Frérot presque méconnaissable : "Je préférais avant mais c'est quand même beau", "Oh non, c'était un pari ou quoi ?", "Tu vas nous faire tous les looks possibles avec tes cheveux", "Vivement que ça repousse brun." L'histoire ne dit pas si Laure Manaudou a, quant à elle, validé ou non le look de son mari. On l'espère quand même pour lui !