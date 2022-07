Laure Manaudou complice avec Manon : elle peut compter sur sa fille pour l'embellir

L'été, c'est fait pour s'amuser et ça, Laure Manaudou l'a bien compris ! La jeune maman de 35 ans est à la maison en ce moment et malgré un emploi du temps chargé, elle arrive à trouver des moments pour passer du temps avec ses enfants, Manon, Lou et son dernier petit garçon, 1 an. Après une belle histoire d'amour avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet, la championne olympique vit depuis 2015 une belle romance avec le chanteur Jérémy Frérot. Ensemble, ils se sont installés sur le bassin d'Arcachon et mènent leur meilleure vie comme le chante si bien l'artiste de 32 ans.

La soeur de Florent Manaudou est une maman très attentionnée avec ses enfants et quand quelque chose ne va pas, elle n'hésite pas à intervenir. En début d'année, elle a notamment évoqué sur son compte Instagram les moqueries subies par son petit Lou (4 ans) après qu'il soit allé à l'école avec une couette. "Tu lui expliques que les garçons ont le droit de porter du rose, des couettes, que les filles ont le droit d'avoir les cheveux courts et porter du bleu et qu'il fait ce qui lui plaît à lui et non aux autres", rétorquait-elle à l'époque. Une belle leçon de vie, mais après l'éducation Laure Manaudou est passée à une activité beaucoup plus ludique.

Manon déjà très douée s'occupe de sa mère... et son frère !

Dans sa story sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 170 000 abonnés, l'ancienne nageuse vient de publier deux photos de l'activité du jour. Au programme, un atelier autour des ongles de la main et comme on peut le voir, la jeune maman a eu droit à de jolies petites pierres sur chacun d'entre eux. Elle semble aimer ça puisqu'elle a ajouté un petit emoji coeur sur le cliché. Il semblerait bien que ce soit une idée de Manon puisque sur la deuxième photo, c'est elle qui est en train d'appliquer du vernis rose sur ce qui pourrait bien être les pieds de son petit frère Lou (les photos sont à retrouver dans le diaporama) !

Un beau moment de complicité entre Laure Manaudou et deux de ses enfants, qui montre une fois de plus qu'elle est une maman en or !