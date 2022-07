Feux en Gironde : Mathieu Valbuena au plus mal après la destruction totale de son camping

C'est un véritable cauchemar que vivent les habitants de la Gironde en ce moment. Depuis plusieurs jours, d'immenses incendies ravagent la région jour et nuit, détruisant en quelques minutes des hectares entiers de forêt. Face à ce désastre, les pompiers tentent ce qu'ils peuvent pour stopper les feux, mais malgré cela, de nombreux lieux ont été détruits, à l'image des campings alentour, dont cinq ont été brûlés à 90 %. Parmi ceux-là, on retrouve le Pyla-Camping, dont le copropriétaire n'est autre que Mathieu Valbuena, le footballeur français qui évolue à l'Olympiakos.

Depuis la Grèce où il vit, le natif de Bruges (Gironde) s'est confié au Parisien sur ce camping qu'il possède depuis 2013 avec un associé et le fatalisme est de mise. "Ce sont des images terribles et c'est très triste de voir ces hectares et ces hectares de forêt partir en fumée. Cette journée de lundi était redoutée avec la chaleur et des fortes rafales de vent qui n'arrangeaient rien", explique celui qui a longtemps été en litige avec Karim Benzema dans l'affaire de la sextape.

C'est une grande tristesse. J'ai beaucoup de mal à réaliser qu'il n'y a plus rien aujourd'hui

Sonné par les images qu'il a pu voir et les dégâts entraînés par les incendies qui frappent la région, Mathieu Valbuena est sous le choc. "C'est une grande tristesse. J'ai beaucoup de mal à réaliser qu'il n'y a plus rien aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça irait jusque-là. C'est un site classé, qui dépasse les frontières avec beaucoup de Français et d'étrangers qui venaient camper ou simplement voir la dune du Pilat. Ça fait mal...", lâche-t-il, dégoûté par la tournure des évènements.

S'il remercie les pompiers pour le travail incroyable qu'ils accomplissent depuis près d'une semaine, le père de la petite Léa n'a pas vraiment le moral. "C'est un site merveilleux et c'est dur de regarder ces images de pins réduits en cendres. Ça fait mal au coeur et il est compliqué de voir l'avenir en rose", lâche-t-il, avant de conclure sur une note d'optimisme : "Le temps permettra de se reconstruire. Et nous espérons que les Français viendront toujours aussi nombreux car nous avons une très belle région".

