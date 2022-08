Laure Manaudou oublie les tracas et s'amuse au concert de Jérémy Frérot

C'est un drame qui a touché des milliers d'habitants et provoqué l'un des feux les plus importants des dernières années. Pendant plusieurs semaines, d'immenses incendies se sont propagés à travers toute la région, dévastant des forêts et des lieux de résidence. Plusieurs célébrités ont perdu gros, à l'image du footballeur Mathieu Valbuena, propriétaire d'un camping ravagé par les flammes. Originaire de la région, Jérémy Frérot est retourné y vivre en compagnie de sa femme, Laure Manaudou et de leurs deux enfants. Menacés par les feux, leur famille a dû être évacuée le 20 juillet dernier, mais aujourd'hui la situation semble sous contrôle et les habitants peuvent reprendre une vie normale.

Dans cet incendie de grande ampleur, Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont notamment dû déplorer la perte d'un de leurs restaurants préférés, situés à quelques kilomètres de leur domicile. Et en parlant de restaurant, le chanteur de 32 ans s'y connaît puisqu'il a lui aussi ouvert le sien en mai 2020, juste après le premier confinement. Le Pestacle est un restaurant spécialisé dans les pizzas au feu de bois, mais pas que ! En effet, l'endroit se transforme en bar dansant et des spectacles ont même lieu les lundis, ce qui a été le cas hier justement.

Un concert intimiste avec des invités prestigieux

Pour l'occasion, Jérémy Frérot avait convié plusieurs invités prestigieux, comme l'auteur-compositeur-interprète Tibz ou encore le chanteur du groupe Boulevard des Airs, Sylvain Duthu. Pour cette soirée spéciale, le mari de Laure Manaudou est même monté sur scène pour un joli duo en compagnie de l'artiste Laurent Lamarca. La soeur de Florent Manaudou était présente pour ce beau moment comme elle l'a montré dans sa story sur Instagram (les vidéos sont à retrouver dans le diaporama). Suivie par plus de 170 000 abonnés, l'ancienne nageuse a publié plusieurs moments de ce beau concert qui a certainement dû lui permettre de se changer les idées après des dernières semaines particulièrement compliquées.

Après avoir passé beaucoup de temps avec ses enfants Lou et Manon, Laure Manaudou s'est donc octroyée une petite soirée concert dans le restaurant de son mari et l'ambiance avait l'air au rendez-vous !