Laure Manaudou à la plage avec ses fils, son petit dernier adorable en combinaison, déjà très sportif

Le drame est enfin terminé pour la famille de Laure Manaudou . Après avoir été évacués en urgence à cause des incendies qui ont touché le bassin d'Arcachon et qui se rapprochaient dangereusement de leur maison, la sportive,Jérémy Frérot et leurs enfants ont enfin retrouvé la sérénité.

Le 30 juillet 2022, la jeune femme de 35 ans s'est d'ailleurs offert un bain de mer avec son petit dernier (fruit de son amour avec mari Jérémy Frérot né en janvier 2021). Déjà très sportif comme sa maman, le garçonnet apparait avec une combinaison de surf jaune fluo, déjà prêt à jouer dans les vagues ? Très fière, l'ex de Frédérick Bousquet (père de sa fille Manon née le 2 avril 2010), elle a posté un adorable cliché de son poupon, dans une combinaison de surf, posé sur une planche. On connaissait déjà l'amour de l'eau du petit dernier de la tribu, cela ne vient que le confirmer.



Mariée depuis le 12 mai 2018 à Jérémy Frérot, Laure Manaudou souffle enfin après les événements très angoissants qui les ont récemment forcés à fuir leur domicile. "Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable, raconte-t-il, encore choqué. Cela rentrait dans la maison, impossible de s'endormir, on a eu peur de s'intoxiquer et de ne jamais se réveiller", avait déclaré le chanteur au Parisien, avant de préciser : "Nous avons trois enfants avec Laure et on n'avait pas envie qu'on vienne nous réveiller à 4 heures du matin. Donc, on a joué la précaution. Puis le maire a ensuite demandé à toute la zone d'évacuer".

Soulagée que les incendies aient enfin été maitrisés, l'ancienne championne de natation a repris le chemin de la plage et a récemment aidé son chéri au lancement de la collection de vêtements liés à son restaurant Le Pestacle situé sur le port de La Teste-de-Buch.