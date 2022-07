Diaporama : Laure Manaudou à la plage avec ses fils, son petit dernier adorable en combinaison, déjà très sportif

1 / 14 Laure Manaudou main dans la main avec son fils Lou, déjà très sportif

2 / 14 Exclusif - Jeremy Frerot et sa femme Laure Manaudou - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris.© Cyril Moreau / Bestimage





3 / 14 Laure Manaudou : son petit dernier, craquant en combinaison

4 / 14 Laure Manaudou à la plage avec ses fils

5 / 14 Exclusif - No Web - No Tabloids - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. © Cyril Moreau / Bestimage





6 / 14 Exclusif - Laure Manaudou - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. © Cyril Moreau / Bestimage





7 / 14 Laure Manaudou (ambassadrice) lors de la conférence de presse pour le raid polaire 100% féminin en Islande "Destination Iceland by Défi d'Elles", à la maison de soins Respire à Paris, France, le 15 janvier 2020. © Jack Tribeca/Bestimage





8 / 14 Exclusif- Jérémy Frerot ouvre son restaurant, le Pestacle, au port de La Teste. Jeremy Frerot, le célèbre chanteur et mari de Laure Manaudou © Patrick Bernard / Bestimage

9 / 14 Valérie Trierweiler (ambassadrice) et Laure Manaudou lors de la conférence de presse pour le raid polaire 100% féminin en Islande "Destination Iceland by Défi d'Elles", à la maison de soins Respire à Paris, France, le 15 janvier 2020. © Jack Tribeca/Bestimage





10 / 14 Exclusif - Laure Manaudou - La championne de natation L.Manaudou organise et lance la 1er édition de sa course, la "Swimrun" à Arcachon, France, le 23 juin 2019. Maintenant organisatrice de course avec son amie C.Gauzet, ancienne candidate de l'émission Koh-Lanta. Cette première édition de course et de nage était composée de 12 kilomètres de course dans le sable et 3 kilomètres de nage en mer. © Patrick Bernard/Bestimage





13 / 14 Exclusif - Le chanteur Jérémy Frérot, mari de L. Manaudou, accompagné d'une trentaine de bénévoles, a décidé cette année de lancer une opération de nettoyage de plages, "Initiatives oceanes" animée et dirigée par lui-même. Avec l'aide de Surfrider il a lancé cette collecte sur une de ses plages préférées depuis son enfance ici, entre Arcachon et les Landes le 3 Mai 2019. Il a fait une pause dans sa tournée pour organiser cette action et il etait seul, sans Laure, pour ce combat. Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces collectes de déchets sont organisées par des bénévoles grâce à l'accompagnement de Surfrider Foundation Europe. © Patrick Bernard/ Bestimage