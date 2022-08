Laure Manaudou et Jérémy Frérot : le couple proche d'une fille de footballeur et d'un ancien de Secret Story

Qu'il paraît loin le temps des angoisses et des inquiétudes pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot. Il y a quelques semaines de ça, le couple star a été touché de plein fouet par les terribles incendies qui ont frappé la Gironde. Installés là-bas depuis quelques années, ils ont été obligés d'évacuer leur maison avec leurs deux garçons en urgence devant la menace représentée par les feux. Des flammes incontrôlables et qui ont ravagé une bonne partie des forêts de la région, au grand dam des habitants, qui n'ont pu que constater les dégâts. Si leur maison a été tirée d'affaires, en revanche leur restaurant préféré a fini en cendres, ce qui les a particulièrement attristés.

Après cette période difficile, Laure Manaudou et Jérémy Frérot tentent de retrouver le sourire et pour cela, ils peuvent compter sur leurs nombreux amis. Il y a quelques jours, le chanteur de 32 ans a organisé une belle soirée musicale dans son restaurant, pour le plus grand bonheur de l'ancienne nageuse. Installés dans une superbe région, ils ont la chance de pouvoir profiter de la mer en tout temps et cela a donné envie à un couple très célèbre d'amis à eux de leur rendre visite. Comme on a pu le voir sur Instagram ces dernières heures, ce n'est autre que Jade Leboeuf, la fille du champion du monde 98 Frank Leboeuf, et son mari Stéphane Rodrigues, connu pour avoir participé à la huitième saison de Secret Story, qui viennent d'arriver dans la région pour passer du bon temps entre amis.

Hier, on est arrivé chez les copains Jérémy et Laure. Visite de la dune du Pilat ce matin

Sur son compte, Laure Manaudou a publié quelques photos sur lesquelles on peut voir Jérémy Frérot et leur petit dernier en train de s'amuser sur la fameuse dune du Pilat. Un beau moment d'amitié entre les deux couples et leurs enfants, comme l'a raconté Jade Leboeuf dans sa story. "Hier, on est arrivé chez les copains Jérémy et Laure. Visite de la dune du Pilat ce matin", a-t-elle écrit. Les deux papas ont pris leur rôle à coeur en portant leurs deux garçons sur les épaules pour gravir la dune. "Jeunes, sauvages et parents", écrit Stéphane Rodrigues, que l'on voit avec son petit Elon James sur les épaules (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Une belle journée pour les deux couples qui peuvent profiter d'une belle journée de vacances en famille sur la dune du Pilat !