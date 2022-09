Laure Manaudou et Jérémy Frérot : magnifique photo de leur petit dernier, bronzé sur le bassin d'Arcachon

C'est un été particulièrement contrasté qu'ont vécu Laure Manaudou et Jérémy Frérot cette année. Si tout avait plutôt bien commencé pour le couple de stars avec notamment une très belle tournée pour le chanteur de 32 ans, les choses se sont compliquées par la suite. Installés sur le bassin d'Arcachon, dans une région merveilleuse, mais en proie à de terribles incendies en juillet dernier, ils ont vécu des moments très difficiles. À cause des feux et de leur dangerosité, ils ont dû évacuer leur maison en catastrophe face à l'avancée des flammes. Une période très difficile pour l'ancienne nageuse de 35 ans, qui a vu partir en fumée l'un de ses endroits préférés.

Après ces moments compliqués, Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont réussi à rapidement tourner la page pour profiter malgré tout de leur été. Pour y parvenir, les deux tourtereaux peuvent compter sur le bar-restaurant du chanteur, Le Pestacle, où ce dernier se produit assez régulièrement, pour le plus grand plaisir de sa chérie. Installés en Gironde depuis plusieurs années maintenant, dans la région natale du chanteur, les parents de deux beaux garçons profitent dès qu'ils le peuvent des richesses que leur offre la nature environnante. Ils se rendent assez souvent du côté de la dune du Pilat, où ils ont récemment emmenés un couple d'amis stars, mais ils apprécient également un petit tour en bateau en famille.

Belle journée à la plage pour Laure Manaudou et son fils

Hier, c'était journée à la plage pour la soeur de Florent Manaudou, qui a emmené son petit dernier avec elle, comme elle l'a montré dans sa story Instagram. Suivie par plus de 170 000 abonnés, la jeune maman aime bien partager des moments de vie avec ses fans et si elle n'a toujours pas dévoilé le prénom de son petit dernier, elle vient de publier une jolie photo de lui dans sa story. Sur le cliché, on peut apercevoir le petit brun, de dos, en train de marcher en direction de l'océan. Déjà bien bronzé, le petit garçon de 1 an a visiblement profité de son été pour passer beaucoup de temps en extérieur (la photo est à retrouver dans le diaporama) !