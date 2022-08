Laure Manaudou et Jérémy Frérot avec leurs enfants : ils s'offrent une belle sortie en bateau à Arcachon

La vie est douce sur la côte Atlantique pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot. Loin de l'agitation parisienne, les deux tourtereaux ont décidé de s'installer sur le bassin d'Arcachon, dans une région très chère au coeur du chanteur de 32 ans, né à Bruges (Gironde). À l'image du titre du dernier album de l'ancien membre du duo Frero Delavega, le couple vit sa meilleure vie avec leurs deux garçons, Lou (4 ans) et le petit dernier (né le 9 janvier 2021), dont le prénom n'a pas encore été dévoilé.

Si la région est un petit paradis sur terre, les dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour ​​Laure Manaudou et Jérémy Frérot. Les terribles incendies qui ont ravagé la région en juillet ont beaucoup marqué les deux célébrités, obligées d'évacuer leur domicile en urgence. Si aujourd'hui la situation semble sous contrôle, les ravages causés par les flammes sont bien visibles, ce qui a plongé l'ancienne nageuse de 35 ans dans une grande tristesse. Malgré l'infortune des dernières semaines, les jeunes parents trouvent néanmoins l'occasion de retrouver le sourire et ne se laissent pas abattre.

Balade en bateau en face de la dune du Pilat

Après avoir accueilli un couple de stars chez eux, Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont décidé de s'offrir une belle journée à 4 avec leurs deux garçons et quoi de mieux qu'un tour en bateau pour profiter du paysage ? Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 170 000 abonnés, la soeur de Florent Manaudou a publié une story de ce beau moment en famille. Sur sa courte vidéo, on peut apercevoir Jérémy et ses deux enfants sur le ponton avant du bateau qui fonce à vive allure (la vidéo est à retrouver dans le diaporama). On peut apercevoir au loin la fameuse dune du Pilat, si emblématique de la région.

Un beau moment de farniente après les épisodes dramatiques de ces dernières semaines et l'occasion parfaite pour ​​Laure Manaudou et Jérémy Frérot de faire vivre une belle expérience à Lou et son petit frère.