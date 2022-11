Damian Penaud exceptionnel face à l'Australie : fin de match en amoureux, photo avec Morgane

C'était la grande rentrée pour le XV de France samedi dernier au Stade de France dans un match très attendu face à la grande équipe d'Australie. Après plusieurs mois sans jouer, les Bleus devaient montrer à leur public qu'ils feront bien figure de favoris lors de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra en France l'an prochain. Avec sa génération dorée composée notamment d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, les joueurs de Fabien Galthié ont longtemps souffert dans cette partie et à quelques minutes de la fin, on imaginait même la première défaite des Français depuis plus de 10 matchs. Heureusement, les tricolores ont pu compter sur leur sauveur en la personne de Damian Penaud.

Après un Tournoi des Six Nations de très grande qualité, l'ailier qui évolue à ASM Clermont Auvergne a réussi une action de très grande classe pour inscrire l'essai de la victoire à quelques minutes de la fin du match. Résultat, victoire 30 à 29 de l'équipe de France qui commence parfaitement sa tournée de matchs amicaux. De son côté, Damian Penaud a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de son talent et le joueur de 26 ans n'avait pas fait le déplacement tout seul dans la capitale, comme il l'a montré sur Instagram après le match. Suivi par plus de 130 000 abonnés, le rugbyman a publié de belles photos de cette soirée dont une où on peut le voir au côté de sa ravissante compagne, Morgane.

Célébration à deux après la victoire

"Victoire dans un stade en folie. Merci à tous pour votre soutien !", s'exclame Damian Penaud après cette victoire à l'arrachée. Sur sa seconde photo, on peut le voir à la fin du match prendre la pose avec la belle blonde qui partage sa vie et avec qui il s'est pacsé en avril dernier. La jeune femme a donc fait le voyage depuis Clermont-Ferrand pour venir soutenir son amoureux et visiblement ce beau moment de partage a plu à ses abonnés et même les plus prestigieux. Dans les commentaires, nul autre que Jean Dujardin et Yannick Noah ont tenu à féliciter le rugbyman pour sa superbe performance, de même que l'influenceur Julien Guirado.