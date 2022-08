Damian Penaud amoureux de Morgane : la star du XV de France partage des photos de leurs belles vacances

Les rugbymen de l'équipe de France savent profiter de leurs vacances. Il faut dire qu'après une saison aussi réussie, ils ont bien le droit de s'offrir de beaux moments avec leurs proches pour décompresser. Après des années d'attente, le XV de France a enfin remporté le Tournoi des 6 Nations en battant toutes les équipes pour décrocher le fameux Grand Chelem, si mythique. Une performance incroyable qui récompense une génération dorée bien décidée à décrocher la Coupe du monde l'an prochain à la maison. Après cet authentique exploit, les Bleus se sont donc fait plaisir et notamment les deux toulousains Romain Ntamack et Antoine Dupont.

Le premier est parti en Polynésie française avec sa chérie pour un voyage de rêve, tandis que le second a profité de la trêve pour aller se faire dorer la pilule en Crète. Leur coéquipier en équipe de France, ​Damian Penaud, n'est pas en reste puisqu'après un beau voyage en Corse, il s'est rendu ces derniers jours sur la côte Atlantique. En couple avec la sublime Morgane, l'ailier qui évolue à Clermont s'est offert quelques jours de détente en famille, comme il vient de le montrer sur son compte Instagram. Suivi par plus de 130 000 abonnés, le sportif de 25 ans est actif sur ses réseaux sociaux et il a souhaité donner quelques nouvelles depuis son lieu de villégiature.

Dans une publication mise en ligne hier soir, le beau gosse a partagé quelques clichés de ce beau moment avec sa compagne, avec qui il s'est récemment pacsé, mais pas que. "Août of office with family", écrit-il en faisant un petit jeu de moment avec le mois d'août pour indiquer qu'il a pris quelques jours de vacances en famille. Et la semaine a l'air de plutôt bien se passer entre un tour en bateau et des séances de surf pour Morgane, Damian Penaud s'éclate du côté de la Dune du Pilat. La belle blonde a également partagé une jolie vidéo du tour en bateau (à retrouver dans le diaporama).