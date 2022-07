Antoine Dupont, star du défilé du 14 juillet : le beau rugbyman est-il en couple ?

Depuis quelques mois, il n'y en a plus que pour lui. Superstar de l'équipe de France de rugby, Antoine Dupont est aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur de la planète. Un statut qu'il assume et grâce à lui, les Bleus ont pu remporter le Tournoi des 6 nations en effectuant le Grand Chelem, à savoir remporter tous ses matchs. Aidé notamment par ses coéquipiers Damian Penaud et Cyril Baille, le jeune demi de mêlée de 25 ans a fait forte impression et sa côte de popularité auprès du grand public ne cesse d'augmenter. Preuve de l'engouement qu'il suscite, le rugbyman a eu l'honneur d'être invité par la Patrouille de France lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.

À bord d'un Alphajet, le grand copain de Romain Ntamack avait un peu d'appréhension avant le décollage, mais il a finalement adoré l'expérience. "C'est allé très vite, mais la vue était incroyable, avec les monuments de Paris et les avions autour de nous", raconte-t-il en interview pour Le Parisien. S'il ne se cache jamais sur un terrain de rugby, Antoine Dupont est plutôt réservé en dehors. Très discret sur sa vie privée, le champion qui partage un très beau projet familial s'est très peu livré sur sa vie amoureuse. "J'habite en appartement à Toulouse et je pense que vivre le confinement là-bas aurait été compliqué. J'ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne : je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine", déclarait-il à France Info en mars 2020, au tout début du premier confinement.

Le rugbyman toujours en couple avec Charlène ?

Antoine Dupont ne serait donc plus un coeur à prendre si l'on s'en tient à cette interview qui remonte déjà à plus de deux ans. Maintenant, reste à savoir qui est la chanceuse qui partage la vie du beau rugbyman et les indices sont peu nombreux... En 2015, une certaine Charlène postait une photo d'elle et du sportif qui ne laissait que peu de place au doute. Sur le selfie, Charlène et Antoine ont l'air très complices et la belle brune accompagne la photo d'une série d'emojis en forme de coeur.