Antoine Dupont, grand vainqueur de la Nuit du Rugby : sa surprenante fin de soirée

Pour beaucoup d'observateurs du rugby, Antoine Dupont est certainement le meilleur joueur du monde, mais cette année, il s'est fait devancé par un anglais pour le meilleur de meilleur joueur du Top 14 pour la saison 2021-2022. En effet, lors de la Nuit du Rugby, la cérémonie qui récompense chaque année les talents de ce sport, c'est le troisième ligne Zach Mercer, qui évolue à Montpellier, qui a raflé la mise, empêchant le demi de mêlée français de réaliser le doublé. Mais tout n'a pas été perdu pour le grand copain de Romain Ntamack, puisqu'il a tout de même remporté une autre récompense très prestigieuse, celle de meilleur international français de l'année.

Il faut dire que le XV de France de Fabien Galthié a fait très fort cette année. Avec ses coéquipiers Damian Penaud et Cyril Baille, le jeune rugbyman de 25 ans a remporté le Tournoi des Six Nations en réalisant le Grand Chelem. Une performance d'exception qui a mis en lumière l'importance d'Antoine Dupont dans cette équipe. Un prix qui lui a visiblement fait plaisir, comme il l'a indiqué sur son compte Instagram il y a quelques heures. "Merci à tous et un grand merci à tous les bénévoles, entraîneurs, dirigeants du rugby amateur qui donnent leur temps et leurs compétences pour nous permettre de vivre notre passion", a-t-il écrit.