Tiffany (Mamans & Célèbres), des photos de ses filles volées : "Elles n'ont rien demandé"

Tiffany Cruchou fait partie des nouvelles mamans de Mamans & Célèbres. Elle a accepté qu'une caméra filme son quotidien avec son mari Justin et leurs filles Romy (2 ans) et Zélie (bientôt 10 mois). Si dans l'émission, elle a accepté que ses filles apparaissent à l'écran, la jeune femme de 30 ans prend toujours soin de cacher un peu leur visage sur les réseaux sociaux. Interrogée par Purepeople, l'ancienne candidate de Mariés au premier regard (saison 1 en 2016, sur M6) nous a expliqué pourquoi.

Pour quelle raison avez-vous accepté de participer à l'émission ?

C'est une émission très proche du quotidien. On n'est pas du tout dans une télé-réalité avec des scénarios, des rôles à jouer. Je trouvais ça chouette de mettre en avant le quotidien de beaucoup de mamans.

Comment vos filles vivent-elles le tournage ? Romy, qui est plus âgée, comprend-elle ce qu'il se passe ?

Je ne sais pas trop si elle comprend. Mais elle est contente, elle dit qu'il y a tonton qui vient filmer. Elle est plutôt sociable, donc ça ne joue pas trop sur elle. Et quand elle se voit à la télé, je ne sais pas si elle comprend parce qu'on a l'habitude de lui montrer des petits films de Zélie et elle sur la télé. Donc à mon avis, elle n'a pas conscience qu'elle passe vraiment à la télé, elle est petite encore. Les filles se sont bien adaptées au rythme de tournage et heureusement, car c'était super important pour nous. La condition qu'on avait donnée avec Justin, c'était que si ça perturbait trop les filles et notre quotidien, on arrêtait tout. Je ne voulais pas que ça les impacte parce qu'elles n'ont pas à subir les choses.

On peut voir le visage de vos filles dans l'émission, mais sur les réseaux sociaux, vous prenez toujours soin de les cacher au maximum. Pour quelle raison ?

Avant que je tombe enceinte, on se faisait voler nos photos avec Justin. On les a retrouvées sur des sites trop bizarres, des trucs pas du tout appropriés. Donc quand je suis tombée enceinte, on a eu peur que ça se reproduise avec des photos de nos enfants. C'est pour les protéger que je fais ça, je me dis que si on me pique mes photos, on ne verra pas leur visage. Mais on arrive quand même à m'en voler, donc j'ai décidé de mettre mon nom sur leur visage maintenant.

Que s'est-il passé ?

Il y a encore quelque temps, on a retrouvé nos photos sur un site de magasin de vêtements. Il y avait ma fille placardée partout. C'était des photos qu'on avait faites pour l'émission Mamans & Célèbres. Ça m'a énervée, les gens ne réalisent pas que ce sont des enfants, ils n'ont rien demandé. Heureusement, on a réussi à ce que la personne les enlève. Je l'ai signalé sur les réseaux sociaux et j'ai demandé à pas mal de personnes de faire de même. Elle a cédé "à la panique", je pense, et les a retirées. Mais au début, elle ne voulait pas du tout. En plus, elle disait que j'avais été payée pour faire la promo de la marque en question, alors que ce n'était pas vrai du tout.

