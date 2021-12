Tina Kunakey, Louise Monot, Mélanie Bernier... Leur adorable hommage à leurs enfants, avec un bijou

La vie de famille des stars fascine leurs nombreux fans. Sur les réseaux sociaux, certaines d'entre elles comme Louise Monot et Laura Tenoudji partagent régulièrement des photos de leurs enfants. D'autres, à l'image de Tina Kunakey ou Mélanie Bernier, sont beaucoup plus réservées. Toutes partagent un point en commun : un amour inconditionnel pour leurs bambins, qu'elles matérialisent avec un adorable accessoire.

Tina Kunakey, Mélanie Bernier, Louise Monot, Laura Tenoudji et Véronika Loubry sont toutes mères de famille. Folles de leurs enfants respectifs, elles les portent autour du cou, au poignet ou aux oreilles grâce aux bijoux Little Ones, dont les amulettes représentent une fille ou un petit garçon. Ces pendentifs sont composés de six diamants assemblés. Les pierres sont ensuite serties sur de l'or 18 carats jaune, rose ou blanc.

Tina Kunakey, par exemple, porte sa petite Amazonie (2 ans) sur un bracelet jonc. Mélanie Bernier, enceinte de son deuxième enfant, garde sa fille aînée (3 ans) près d'elle grâce à une amulette sur un collier. Louise Monot a choisi de représenter ses deux filles, Lila et Selma (5 ans et 15 mois) par des boucles d'oreilles.

Laura Tenoudji et Véronika Loubry ont fait le même choix du collier, avec deux amulettes incarnant leurs petits respectifs, Milan et Bianca (12 et 4 ans) pour la chroniqueuse de Télé-Matin, et Thylane et Ayrton (21 et 14 ans) pour Véronika.