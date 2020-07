Tina Kunakey sublime amazone en lingerie : Vincent Cassel totalement conquis

Tina Kunakey en lingerie seconde peau sur un cheval. Telle est la mise en scène qui a été choisie par la marque de lingerie Cuup, pour que le mannequin français de 23 ans fasse honneur à ses produits et donne envie de passer commande.

Mardi 7 juillet 2020, Tina Kunakey a dévoilé sa dernière campagne sur Instagram, n'oubliant pas de préciser qu'elle avait été shootée par son amie photographe Morgane Lay. Cette dernière dit d'ailleurs du mannequin qu'elle est sa muse. Depuis la publication de sa photo de campagne en lingerie, Tina Kunakey a reçu de nombreux commentaires positifs. Cuup a publié la même image sur sa page, en y ajoutant une autre, un zoom du ventre ultraplat de la jeune maman qui a donné naissance à son premier enfant il y a un peu plus d'un an. "La saison de la force et de la sensualité", a commenté la marque en légende.

En plus de Cupp, Tina Kunakey a dernièrement posé pour la grande enseigne H&M, une campagne passée quelque peu inaperçue en raison de la crise sanitaire. Le mannequin s'était malgré tout retrouvé exposé en format XXL sur les Grands Boulevards, à Paris.