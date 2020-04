Tom Felton (Harry Potter) : La somme folle demandée à ses fans pour une dédicace

Finira-t-il par être aussi détesté que Drago Malfoy ? L'acteur britannique Tom Felton - dont la fortune est estimée à 32 millions d'euros - fait payer ses fans plus de 270 euros (288 dollars) une petite vidéo de dédicace. Il s'est effectivement inscrit sur le site Cameo, où il est possible de recevoir ce genre de messages personnalisés contre une somme d'argent.

"Salut les mecs, les filles, mesdemoiselles et messieurs, mon nom est Tom Felton et je suis impatient d'utiliser Cameo ! Appelez-moi pour tous vos anniversaires, vos messages spirituels ou motivants. Je fais l'affaire, je suis en Californie, il fait beau, laissez-moi propager mes bonnes ondes ! Peace and love", écrit Tom Felton, qui sait décidément bien se vendre, sur la page de son profil. L'acteur de 32 ans a tout de même 4,9 étoiles sur 5, avec plus de 89 avis de clients très heureux de leur vidéo.

Des acteurs comme Michael Rapaport (Friends, Atypical) ou Lori Petty (Orange is the New Black) y sont également inscrits, pour des sommes bien moins élevées. Mike Tyson y est lui aussi présent et fait payer son message d'une trentaine de secondes 500 dollars. La plus gourmande de toutes les stars est sans doute Caitlyn Jenner, qui fait payer 2 500 dollars son message vidéo. D'après le site de Cameo, le prix d'une vidéo est "décidé individuellement par les talents", ce qui prouve que certaines de nos stars préférées sont de grosses pinces.