Emma Watson et Tom Felton : Encore ensemble avec les stars d'Harry Potter

Difficile non plus de ne pas remarquer la proximité entre Emma Watson et Tom Felton. Lorsqu'ils étaient enfants, sur le tournage des films, les deux auraient vécu une petite amourette, à en croire les confidences de Rupert Grint. "Il y a toujours eu quelque chose entre eux. Il y avait une sorte d'étincelle", avait confié Ron Weasley à ET en novembre dernier. "Sur les deux premiers films, j'ai eu un énorme coup de foudre pour Tom Felton. C'est mon premier crush. Il le sait. On en a parlé et on en rigole toujours. Nous sommes de très bons amis maintenant, et c'est cool", avait même confié Emma Watson en 2011.