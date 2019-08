Emma Watson : Tendres retrouvailles avec J.K Rowling et Evanna Lynch

Emma Watson et J.K Rowling entretiennent une relation toute particulière. Après avoir reçu l'accord de l'auteure, l'actrice était âgée de 10 ans lorsqu'elle était castée pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers. Elle y trouvera deux grands amis : Daniel Radcliffe, qui jouait Harry, et Rupert Grint, non moins célèbre interprète de Ron Weasley. Emma et J.K Rowling ont travaillé ensemble pendant près de dix ans, sur les huit films de la franchise, de 2001 à 2011.

Pour Evanna, son entrée dans l'univers Harry Potter a été quelque peu différente. Fan de la saga, elle a candidaté pour le rôle de Luna Lovegood lors d'un casting ouvert en 2006, son premier rôle en tant qu'actrice. Un personnage qui a lancé sa carrière puisqu'elle a joué dans de nombreux films par la suite, dont l'excellent My Name is Emily, et a accédé à la finale de la version américaine de Danse avec les stars.