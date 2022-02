Tommy Dorfman : La star de 13 Reasons Why divorce

Brad Pitt et Angelina Jolie, Kim Kardashian et Kanye West, Eric et Hayet Abidal... Les divorces de stars fascinent leurs fans. Tommy Dorfman rejoint cette prestigieuse liste ! L'actrice transgenre de la série 13 Reasons Why s'est séparée de son mari, qui a lancé la procédure.

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Peter Zurkuhlen, époux de Tommy Dorfman, a fait une demande de divorce ce mardi 1er février 2022, dans un tribunal de Los Angeles. En juillet dernier, lors de l'annonce de sa transition officielle, l'actrice avait précisé au magazine Time qu'ils s'étaient séparés après neuf ans d'amour. Tommy et Peter sont restés amis.

"J'ai vécu une relation avec un homme gay pendant neuf ans, durant lesquels on me pensait homme. Je l'aime énormément, mais nous avons découvert qu'étant une femme transgenre, je ne renvois plus nécessairement l'image d'un homme homosexuel. Nous avons eu des discussions incroyables sur la manière de redéfinir notre relation comme amicale. Faire cette transition a été libérateur et a clarifié les choses", expliquait Tommy Dorfman au Time.

Tommy et Peter se sont rencontrés pour la première fois en 2005, par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils s'étaient fiancés en avril 2015 puis mariés au mois de novembre 2016, à Portland.