Tommy Dorfman (13 Reasons Why) fait son coming out trans : "Je me sens enfin moi"

Elle renaît et s'assume à la face du monde. Jeudi 22 juillet 2021, Tommy Dorfman a fait son coming out transgenre. Une étape que l'actrice a mené sur Instagram par le biais d'une interview dans le magazine Time. "Je voudrais me présenter de nouveau. Je suis Tommy Dorfman, mes pronoms sont elle/sa, je suis une femme trans. Je suis enfin moi", explique posément l'actrice de 29 ans, face caméra, habillée d'une robe rouge très élégante et apparemment épanouie. Depuis un an déjà, celle qui interprétait Ryan Shaver dans la série phénomène 13 Reasons Why vit comme étant une femme transgenre. Mais l'Américaine n'a souhaité officialiser la nouvelle que récemment.

Une étape certainement semée d'embûches pour la jeune femme, qui a tenu à remercier toutes celles qui ont été un exemple à ses yeux. "Merci à toutes les femmes trans qui m'ont montré qui je suis, comment vivre et me célébrer et qui ont su s'accaparer de l'espace dans ce monde", peut-on lire sur Instagram, où Tommy Dorfman a partagé plusieurs photos d'elle, maquillée et portant des robes très féminines.