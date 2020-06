Caitlyn Jenner, 5 ans après sa transition : le moment où elle s'est sentie femme

Il y a cinq ans, Caitlyn Jenner faisait son coming out trans. Impossible d'oublier la couverture de Vanity Fair, le 1er juin 2015. Cinq ans après sa transition, le père de Kylie et Kendall Jenner s'est confié à People Magazine. Caitlynn raconte s'être vraiment sentie femme le jour où elle a vu sa photo sur son permis de conduire, en juillet 2015.

"C'était tellement émouvant", confie-t-elle le 10 juin 2020. "J'étais là. Caitlyn Marie Jenner. Après, je me suis demandé si Bruce méritait d'être jeté à la poubelle comme ça. Il avait fait tant de bonnes choses. Il a élevé dix enfants. Mais je ne reviendrais pas en arrière", a poursuivi Caitlyn, aujourd'hui âgée de 70 ans.

"Bruce a fait à peu près tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, que fait Caitlyn ?, questionne-t-elle. J'ai pensé que c'était une opportunité géniale de changer le monde, quand on sait que 51% des personnes trans essayent de se suicider. Le taux d'homicides : on perd une femme trans de couleur toutes les deux semaines", alerte Caitlyn Jenner. Mais en tant que républicaine (plutôt très à droite sur l'échiquier politique), ses idées en matière de politique ne collaient pas avec celles plus largement défendues par les défenseurs des droits des personnes trans. Elle avait ainsi été désinvitée de plusieurs événements caritatifs pour lesquels elle avait pourtant fait des dons.

"Ils disent que je suis trop controversée, et ça fait mal. J'ai pensé que je pouvais changer le monde. Maintenant je sais qu'on ne peut changer qu'une personne à la fois", reconnaît-elle. Caitlyn Jenner assure aujourd'hui avoir changé d'opinion. "J'ai changé ma manière de penser de différentes façons", ajoute-t-elle, se considérant comme "économiquement conservatrice" et "socialement progressiste". "On a besoin d'égalité pour tous, peu importe qui est à la Maison Blanche", poursuit Caitlyn, qui est enfin "heureuse" et en paix avec elle-même lorsqu'elle se lève le matin.