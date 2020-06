Trevi Moran : L'artiste et star de YouTube fait son coming-out trans

Profitant du Mois des fiertés, Trevi Moran a fait son coming out trans. La youtubeuse de 21 ans, meilleure amie de Tana Mongeau et participante marquante de X Factor, a fait cette annonce importante dans une vidéo publiée le samedi 6 juin 2020. Elle y annonce également la sortie d'une série-documentaire suivant sa transition.

"Mon nom est Trevi Moran. Je suis une femme trans. C'est un bon début. Je ne peux pas croire que j'ai dit ça tout haut ! J'ai dû vivre avec ces sentiments toute ma vie et je sais que je suis une femme au fond", a annoncé Trevi Moran, 21 ans, au début de sa vidéo. La youtubeuse avait fait un coming out gay en 2015. Dans une vidéo diffusée en 2017, elle questionnait son identité en tant qu'homme cisgenre.

Des démons à combattre

"J'ai eu un problème dans mon processus, en 2017, quand j'ai cru que je n'étais pas transgenre parce que je croyais que les gens me poussaient à l'être. Non, j'avais juste beaucoup de démons auparavant. Beaucoup de troubles du comportement alimentaire, des problèmes de confiance en moi. Ce n'était pas le moment pour moi de faire mon coming out trans. Mais je suis là maintenant, et je suis transgenre", a-t-elle raconté.

Pour partager son expérience et son chemin vers la transition, Trevi Moran sortira bientôt une série-documentaire intitulée Trevi: The Transition. "Je traverse beaucoup de choses. Ça fait deux mois que je prends des hormones. Mon cerveau est en panique. Mes fesses deviennent gigantesques. Mes seins poussent et ça fait mal. Je traverse beaucoup actuellement, tout simplement parce que je veux être moi. J'ai documenté beaucoup de choses", a ajouté la star de MTV No Filter: Tana Mongeau.

Cette année, et comme on pouvait le voir sur la télé-réalité de Tana, Trevi a combattu difficilement son addiction à l'alcool et avait été internée dans un centre de désintoxication. Trevi avait connu la célébrité aux États-Unis en 2012, lors de sa participation à X Factor à l'âge de 13 ans. Elle avait utilisé cette notoriété pour se lancer sur YouTube et sortir sa propre musique.