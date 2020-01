Nikkie Tutorials révèle être transgenre : "Je suis née dans le mauvais corps"

La vidéo a été visionnée plus de 16 millions de fois. Et pour cause, c'est celle où la youtubeuse néerlandaise Nikkie Tutorials apprend au monde entier, après douze années passées sur YouTube, qu'elle est une femme transsexuelle. Lundi 13 janvier 2020, la vidéaste beauté aux 12 millions d'abonnés a décidé qu'il était temps de partager son histoire.

"Je veux commencer l'année avec la vérité. Je veux commencer l'année en révélant une partie de ma vie qui a fait de moi celle que je suis. (...) Il est temps de lâcher prise, et d'être enfin libre", commence l'amie de Jeffree Star, avant d'avouer qu'elle est "née dans le mauvais corps". "Je suis NikkiTutorials, et je suis Nikki. Je suis seulement moi. On n'a pas besoin d'étiquettes. Mais si vous voulez vraiment en mettre une, oui, je suis une femme trans'", explique-t-elle, très émue.

Coming out sous menaces

"Vous pouvez écrire votre propre histoire, vivre votre vie sans aucune restriction. Vous pouvez être vous-même. (...) J'espère inspirer des petites Nikkie à travers le monde, qui se sentent incomprises, pas à leur place. J'espère que ça en inspirera d'autres à faire la même chose, à vivre la vie que vous voulez, que vous méritez. Nous devons nous accepter, nous respecter. Mais le plus important, c'est de s'écouter et de se comprendre", poursuit Nikkie de Jager.

Malheureusement, Nikkie n'a pas fait son coming out totalement de son plein gré. La vidéaste de 25 ans a reçu des messages de corbeaux, menaçant de dévoiler son histoire dans les médias. Elle a donc décidé de raconter son expérience avec honnêteté, elle qui a commencé à s'identifier comme une femme dès l'âge de 6 ans. Durant sa transition, elle a pu compter sur le soutien indéfectible de sa mère "qui a été présente depuis le début" et de certains de ses professeurs.

Vingt-quatre heures après la publication de sa vidéo, celle-ci a atteint la première place des tendances YouTube. Mardi 14 janvier, Nikkie a tenu à remercier ses fans pour leurs messages. "Quand j'ai publié ma vidéo hier, je m'attendais à plusieurs scénarios. Je n'aurais jamais imaginé, jamais dans mes rêves les plus fous, la quantité incroyable d'amour que je reçois. Ça veut dire tellement pour moi. Merci, juste merci", a-t-elle déclaré sur sa story Instagram, les larmes aux yeux.