Toni Collette : Son séduisant mari grillé en pleine infidélité, elle demande le divorce !

Une longue période de séparation

"Après une longue période de séparation, c'est avec grâce et gratitude que nous vous annonçons notre divorce, écrivent les deux ex. Nous sommes unis dans cette décision et allons continuer à nous respecter et à prendre soin l'un de l'autre. Nos enfants sont d'une importance primordiale pour nous et nous allons continuer à nous comporter en famille, bien qu'il s'agisse d'une nouvelle forme de famille. Nous vous remercions pour l'espace et l'amour que vous nous offrez alors que nous évoluons et traversons cette période de transition en paix. Merci beaucoup." On dit que les histoires d'amour finissent mal en général. Pas systématiquement, il faut croire...