Tonton David est mort : le chanteur de "Chacun sa route" avait 53 ans

Tonton David est mort ce mardi 16 février 2021. Le journaliste de BFMTV Jean-Marie Marchaut a confirmé la triste information. Le chanteur réunionnais avait 53 ans.

Sur Twitter, mardi 16 février 2021, les informations autour de son décès étaient contradictoires, plusieurs artistes comme Princesse Erika, Nuttea ou Pierpoljak partageant leur peine face à l'annonce de sa mort alors que des centaines d'anonymes leur faisaient part d'une fausse rumeur et mettaient aussi en cause un article du faux site Mediamass. Dans le même temps, le site spécialisé Reggae.fr relatait de son côté un possible AVC du chanteur.

Tonton David, alias David Grammont, était né en 1967 à La Réunion et la musique coulait dans ses veines dès le plus jeune âge puisque son père, Ray, était musicien. Il avait quitté sa famille très tôt, aux alentours de 14 ans, et avait notamment vécu à Paris et fait un séjour en Angleterre, lequel sera pour lui celui de la découverte du style raggamuffin. Progressivement, il se tournera alors vers la musique en professionnel. "Je me suis retrouvé à écrire, parce que ça me faisait du bien. Lorsque j'ai fait Peuples du monde, [un titre paru sur son premier album intitulé Le blues des racailles en 1990, NDLR], je croyais que ça allait être mon premier et mon dernier morceau. J'y ai donc mis toutes mes idées. Puis ça a marché, j'ai continué. Je devais du fric à des gars de ma cité. Un jour, un producteur m'a dit : 'Tu signes ce papier et je te donne 20 000 francs. Eh ben, j'ai signé !'", confiait-il à L'Humanité en 1999.

Cette carrière fera de lui l'un des ambassadeurs du reggae et du dancehall en France. Tonton David, qui avait aussi participé au collectif Sound System High Fight International avec Nuttea, avait notamment été nommé aux Victoires de la Musique en 1995 après la sortie de son deuxième disque Allez leur dire. Le grand public se souviendra de lui pour l'énorme tube populaire Chacun sa route, chanson thème du film Un Indien dans la ville. Il avait publié un peu moins d'une dizaine de disques et, après les années 2010, il s'était fait plutôt discret. Tonton David avait posé ses valises en Moselle avec sa famille. Il s'était alors intéressé de près au club de foot de sa nouvelle ville, le Sarreguemines F.C et il était également devenu propriétaire de chevaux. En 2017, interrogé part Aujourd'hui en France il promettait toutefois un retour dans la musique après la présidentielle de l'époque.