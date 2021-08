Tony Carreira et la mort de sa fille Sara, 21 ans : nouvelles infos sur la nuit du drame

Mais que s'est-il réellement passé le 5 décembre 2020 sur l'autoroute A1, entre Santarém et Cartaxo, au Portugal ? C'est ce que devait permettre de dire l'enquête autour de la collision mortelle ayant notamment entraîné la mort de Sara Carreira, fille de Tony. La presse portugaise en dit aujourd'hui un peu plus.

Comme le relate Atelevisao.com, le 22 août 2021, le rapport de la Garde Nationale Républicaine (GNR) devait être transmis au ministère public durant la deuxième quinzaine du mois mais un délai supplémentaire a été réclamé car les conclusions définitives n'étaient pas encore affinées. La raison ? L'étude, au laboratoire de la police scientifique, de la vitesse à laquelle les voitures impliquées dans l'accident de la route n'a pas encore totalement permis d'arrêter des chiffres précis.

Pas moins de quatre voitures étaient impliquées dont le Range Rover de Sara Carreira, qui était alors conduit par son petit-ami Ivo Lucas ; ce dernier, mis en examen, a été victime de quelques blessures mais a survécu. "Une source proche du dossier a révélé qu'il était 'probable' que la voiture dans laquelle Sara Carreira se trouvait (...) roulait à une vitesse comprise entre 140 et 160 kilomètres heure", nous apprend le site. Un excès de vitesse qui allait de pair avec une météo capricieuse puisque le soir du drame, il "pleuvait des cordes" ajoute de son côté Correio da Manhã. Le Range Rover avait alors percuté la Volvo de la chanteuse de fado Cristina Branco - qui se trouvait avec sa fille de 10 ans - faisant quatre tonneaux et terminant sa course 100 mètres plus loin, sur la voie de gauche de l'autoroute.

Selon les informations de Atelevisao.com, le conducteur du premier véhicule impliqué - devant la Volvo de Cristina Branco - avait un taux d'alcoolémie de 1,35 g/l soit plus du double de la quantité autorisée dans la loi. Sa voiture était alors arrêtée sur la voie de droite. "L'accident pourrait avoir été causé par la négligence d'une personne stationnée sur la voie de droite sur l'autoroute et qui n'était pas en pleine possession de ses facultés de conduite", lit-on. Par dessus le marché, le conducteur en question n'a été emmené à l'hôpital pour un test d'alcoolémie que "cinq heures et demi" après l'accident ce qui laisse penser à la police que son taux d'alcoolémie était sans doute encore plus élevé au moment des faits. En revanche, l'étude de sa voiture a permis d'écarter la possibilité d'une défaillance technique.

Sara Carreira a été enterrée dans la discrétion le 8 décembre 2020 lors d'une cérémonie à la Basilique d'Estrela de Lisbonne avant de reposer au cimetière de Prazeres. Depuis le décès de sa fille, Tony Carreira se faisait discret, faisant son deuil dans l'intimité. Mais le chanteur est finalement remonté sur scène le 18 août et lui a rendu hommage face à son public.