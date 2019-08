Tony Gomez victime d'une tentative de car-jacking : sauvé par son garde du corps

Selon les informations de Closer, Tony Gomez aurait été victime d'une tentative de car-jacking, dimanche 28 juillet 2019 aux alentours d'une heure du matin, dans le 8e arrondissement de Paris. Trois individus sur deux scooters auraient pris en chasse la voiture de luxe de l'homme d'affaires. Arrivés à hauteur du véhicule, l'un des malfaiteurs aurait tenté de s'introduire dans la voiture en marche. Heureusement suivi par son garde du corps en moto, Tony Gomez a rapidement été secouru.

Mineurs et probablement inexpérimentés, ces individus dont on ne connaît pas l'identité ont laissé un de leurs scooters dans la précipitation, entamant "une longue course à pied", racontent nos confrères. Tony Gomez, ancien roi des soirées parisiennes, a alors contacté la police, qui n'a pas eu trop de mal à localiser les malfrats, assis sur un banc de l'avenue Hoche. Le garde du corps les a formellement reconnus, ce qui leur a valu une nuit en garde à vue. Une plainte a été déposée.

Tony Gomez est connu du grand public depuis sa participation remarquée à Pékin Express, en 2013. Mais à Paris, dans le cercle fermé des célébrités, il officiait comme un pilier des nuits parisiennes. Homme d'affaires, il était propriétaire de nombreux établissements réputés de la capitale, comme l'Étoile, Castel, le Manko ou encore le Queen, qui ont fait sa réputation dans le monde de la nuit.