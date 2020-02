Top Chef 2020 : Blessure et chute, pas de chance pour Nastasia

Le deuxième épisode de Top Chef saison 11 diffusé mercredi 26 février 2020 sur M6 a été marqué par l'élimination de Gianmarco, qui n'a pas su sublimer la betterave en dernière chance. Mais ce n'est pas tout : les téléspectateurs ont assisté à une belle chute de Nastasia !

Au cours de la deuxième épreuve de la soirée, la candidate de 30 ans devait impressionner le chef triplement étoilé Glenn Viel en proposant une cuisson en croûte originale. Nastasia a misé sur un bar en croûte d'argile assaisonné d'ail, gingembre, citron vert, sel et poivre. Un poisson accompagné de carottes déclinées en fleurs, en tronçons, en purée et en copeaux, ainsi que d'un jus de coquillages en guise de sauce.

En pleine préparation de ses carottes, la jeune femme s'est coupé le doigt et du sang a coulé sur sa préparation. Alors qu'elle file chercher de l'eau pour se soigner, dans la précipitation, Nastasia chute. En glissant sur une flaque d'huile, la jeune femme disparaît tout bonnement sous la gazinière ! "À ce moment-là, je me dis que cette épreuve c'est presque Pékin Express finalement. Je me suis trompée de casting en fait !", s'est-elle amusée face caméra. Et de poursuivre, toujours plus souriante : "Je me suis croûtée ! Il faut le faire quand même, se croûter sur l'épreuve de la croûte !"

Heureusement, cette petite chute n'a pas empêché Nastasia de poursuivre sa réalisation. La candidate de la brigade de Michel Sarran a proposé à Glenn Viel son bar cuit dans l'argile. Une assiette qui a fait son effet, mais qui ne lui a pas permis de se qualifier pour la semaine prochaine... Fort heureusement pour elle, Michel Sarran a choisi d'envoyer Jordan en dernière chance. Et il a bien fait puisque le cuisinier a épaté Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet avec sa betterave sous différentes formes !

Après l'élimination de Gianmarco et les départs d'Adrien et Maxime la semaine précédente, ils sont encore 12 en lice. Pour savoir qui de Diego, Jean-Philippe, Pauline, Adrien, Martin, Mallory, David, Gratien, Nastasia, Justine, Mory ou Jordan remportera le grand concours Top Chef 2020, rendez-vous tous les mercredis dès 21h sur M6.