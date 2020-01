Top Chef : Coup dur pour un ancien candidat, son restaurant bloqué

Damien Laforce a fait forte impression dans Top Chef 2019. S'il n'a pas remporté l'aventure, le jeune homme de 23 ans a gagné bien plus. Il a eu la chance d'ouvrir une table d'hôtes éphémère aux Toquées, le restaurant de l'ex-chef étoilé Benoît Bernard. Et il dévoilera prochainement son restaurant baptisé Marcel, en l'honneur de son chien qui porte le même nom. Il a toutefois connu un petit contre-temps.

C'est en effet fin 2019 que Damien Laforce devait ouvrir les portes de son établissement. "On a eu un problème avec les autorisations des Bâtiments de France, on a déposé un nouveau dossier et, cette fois-ci, ça semble en bonne voie... J'espère pouvoir ouvrir mon restaurant au cours de l'été, j'ai hâte", a confié le jeune homme à La Voix du Nord, très positif. Il a ensuite expliqué qu'il proposerait les mêmes produits qu'à sa table d'hôte éphémère, à savoir "des produits de saison".

"Le concept de la Table de Marcel, c'est le fruit des balades de Marcel. Je l'emmène tous les jours en promenade, je cueille des herbes, je m'inspire de la nature. (...) Je propose une découverte de notre territoire avec une cuisine gourmande, de coeur. On joue sur le palais et les sens, en passant par exemple d'un poireau vinaigrette revisité, plutôt acide, à un bouillon de cochon héliantis, riche et gourmand. Je veux que les personnes assises autour de la table découvrent et s'éclatent", a-t-il ajouté. Damien Laforce compte en effet poursuivre ce mode de consommation, "tout en continuant à [se] balader et à cueillir [ses] herbes, [ses] champignons".

"C'est indispensable pour moi, je continuerai à prendre le temps, tant pis pour ma déclaration à l'URSSAF (rires) ! Pour mon futur restaurant, j'ai déjà préparé des saumures de prunelles, des sirops de reines-des-prés... C'est le mode de consommation des anciens, auquel je suis attaché : on cueille ce qui peut l'être et on le conserve pour une partie de l'année", a conclu Damien.