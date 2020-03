Top Chef, la suite des épisodes compromise ? M6 en grande réflexion

Mercredi 1er avril 2020, M6 diffusera un nouvel épisode de Top Chef. Après l'élimination de la pétillante Justine, il ne reste plus que huit candidats encore en lice : Nastasia, Gratien, Adrien, Mory, Diego, Martin, David et Mallory. Mais la suite de l'aventure, déjà enregistrée, risque bien de rencontrer quelques problèmes. En effet, en raison du confinement imposé par le gouvernement, les programmes sont chamboulés sur toutes les chaînes, ces derniers jours.

Et la compétition culinaire a de grandes chances de ne pas y échapper. C'est ce qu'a fait comprendre Nicolas de Tavernost sur RTL au cours du week-end. "Il y a des émissions (...) qui ont été suspendues et qui seront peut-être un peu décalées", a-t-il lâché en évoquant notamment L'amour est dans le pré et bien sûr Top Chef. "Nous essayons d'aller jusqu'au bout de Top Chef, qui est actuellement en diffusion. Les derniers épisodes, ce n'est encore pas totalement sûr", a-t-il confié incertain. Et de justifier cette éventualité : "Nous préparons les antennes pour la rentrée, et comme il y a des émissions qui ne sont pas tournées aujourd'hui, pour avoir du nouveau à la rentrée, on est obligé de mettre en attente des programmes déjà produits."

Il s'agirait là d'une très mauvaise nouvelle pour les fans du concours porté par Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet, qui sont plus de 3 millions à se réunir devant leur écran chaque semaine. Le dernier épisode a même réalisé un record d'audience dans l'histoire de l'émission depuis avril 2015.