Touche pas à mon poste : Une spectatrice fait un malaise en direct et se fait évacuer du plateau

Le direct de Touche pas à mon poste a été brièvement interrompu mercredi 9 février 2022. Alors que Cyril Hanouna donnait la paroles à ses deux invités Gaylord Leduc et Marisa, des porte-paroles du mouvement Convoi de la liberté qui militent contre le pass vaccinal, une spectatrice a été victime d'un malaise.

Après un mystérieux bruit provenant du public laissant tout le monde perplexe, on a pu remarquer qu'une femme se faisait escorter vers la sortie du plateau par la sécurité. Interpellé par la scène, Cyril Hanouna s'est dirigé vers elle, inquiet. "Oula, ça va ?", lui a-t-il demandé avant de la laisser partir se reposer. Après quoi il a rassuré : "Ce n'est rien, c'est une personne qui ne se sent pas bien". L'animateur a ensuite repris le débat sur le Convoi de la liberté qui appelle les citoyens à "rouler sur Paris" ce samedi 12 février pour protester. Une initiative inspirée des récentes mobilisations survenues à Ottawa, au Canada.

Ce n'est pas la première fois qu'un malaise survient dans Touche pas à mon poste. Il n'y a encore pas longtemps, un spectateur a fait une crise d'épilepsie, poussant un énorme cri depuis sa place au premier rang. Il avait là aussi rapidement été pris en charge puis évacué. "C'est un garçon qui a fait une petite crise d'épilepsie, qui vient nous voir et on est très content à chaque fois. Ça va aller mieux, c'est impressionnant mais ça va aller", avait précisé Cyril Hanouna.

Il est également déjà arrivé que les chroniqueurs eux-mêmes ne se sentent pas bien en direct. En 2020, on se souvient par exemple que Valérie Bénaïm avait été victime d'une inquiétante chute de tension dans C que du kif. Elle avait alors été contrainte de poursuivre l'émission à bonne distance, allongée sur un canapé pour reprendre des forces. "Elle s'est fait anesthésier la dent cet après-midi et elle a une petite chute de tension, mais ce n'est rien de grave. S'il faut te faire du bouche-à-bouche, je le ferai...", avait tout de même plaisanté Cyril Hanouna pour détendre l'atmosphère.