TPMP : Un spectateur fait un malaise en direct, Géraldine Maillet très inquiète

On ne peut pas tout contrôler lors d'émissions diffusées en direct. Dans le numéro de Touche pas à mon poste de ce lundi 24 janvier sur C8, l'un des spectateurs assistant à l'émission a été victime d'un malaise. L'incident s'est déclaré pendant que Géraldine Maillet donnait son avis sur le reportage de Zone interdite diffusé la veille sur M6 au sujet de l'islamisme radical. Avant de pouvoir finir ce qu'elle avait à dire, la chroniqueuse a été interrompue par le cri d'un homme assis au premier rang. Ne comprenant pas d'où venait le bruit, Géraldine Maillet a écarquillé grand les yeux avant de constater qu'il s'agissait d'un souci de santé dans la salle. Un homme souvent présent durant les émissions était en réalité victime d'une crise d'épilepsie : "Ce n'est rien, ce n'est rien, a rassuré Cyril Hanouna. C'est une petite crise, il faut l'allonger le monsieur, allongez-le !"

La sécurité est vite intervenue ainsi que les secours sur demande de l'animateur : "Merci, ce n'est rien, c'est une petite crise, a poursuivi Cyril Hanouna. Il fait très chaud sur le plateau. Si vous pouvez mettre la personne dans la loge comme ça elle se repose un peu." Après l'incident, le père de Bianca et Lino en a dit un peu plus sur l'identité de la personne à qui la santé a joué des tours : "C'est un garçon qui a fait une petite crise d'épilepsie, qui vient nous voir et on est très content à chaque fois. Ça va aller mieux, c'est impressionnant mais ça va aller."

Ce n'est pas la première fois que des malaises ont lieu sur le plateau des émissions de Cyril Hanouna. En mai 2020 dans C que du kif, Valérie Bénaïm avait inquiété toute la bande de C8 : "Elle s'est fait anesthésier la dent cet après-midi et elle a une petite chute de tension, révélait l'animateur. Ce n'est rien de grave" avait-il précisé. Effectivement, Valérie Bénaïm était de retour et en pleine forme quelques minutes plus tard. Espérons pour le spectateur que tout se termine également bien pour lui.