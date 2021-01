TPMP, gros soucis techniques en direct : Cyril Hanouna a menacé de rendre l'antenne

Après avoir pris des vacances bien méritées, Cyril Hanouna et sa bande ont fait leur retour sur C8 lundi 4 janvier 2021, dans Touche pas à mon poste. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Vive les aléas du direct !

Les machines de la régie de TPMP étaient encore un peu en vacances hier soir. Dès le début de l'émission, le présentateur de 46 ans a été confronté à de gros problèmes de son. Un détail qui a quelque peu agacé certains téléspectateurs. Ces derniers ont donc fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Cyril Hanouna n'était également pas enchanté de se retrouver dans cette situation, d'autant plus qu'il se faisait une grande joie de retrouver ses petites beautés. "Il y a des petits problèmes de son ce soir. En quinze jours, sachez que C8 a tout débranché ! Ils pensaient que la chaîne n'allait jamais reprendre. Ils se sont réveillés hier soir en se disant qu'il y avait une émission de prévue le lendemain. (...) Chaque minute qui passe est une minute gagnée", a-t-il toutefois confié avec humour. Il a ensuite été coupé mais en lisant sur ses lèvres, on comprend qu'il comptait rendre l'antenne si cela ne s'arrangeait pas.

Quelques minutes plus tard, les problèmes de son persistaient. "On a de très très gros problèmes de son, je suis dégoûté. On ne vous entend pas du tout", a déclaré Cyril Hanouna avant de demander à une personne de la régie de descendre pour savoir ce qu'il se passait. Puis, le papa de Bianca et Lino s'est excusé auprès du public en promettant de tout faire pour arranger la situation. Le directeur général de H2O Productions Lionel Stan a ensuite fait son arrivée sur le plateau. "Ils essaient un troisième secours. Mais si le problème se reproduit...", a-t-il expliqué. Et l'animateur d'enchaîner : "Ce que je propose, c'est de lancer la pub tout de suite. Après il n'y aura plus de pub jusqu'à la fin de l'émission ! On essaie de régler ce problème pendant la pub. Si c'est bon, on continuera l'antenne, si c'est pas bon malheureusement, on sera obligé de rendre l'antenne ce soir."

Fort heureusement, les problèmes techniques ont été réglés durant les réclames. Cyril Hanouna et son équipe ont donc pu continuer leur émission comme si de rien n'était.