Triple homicide à Angers : "J'ai vu mon cousin se vider de son sang"

Un homme de 32 ans soupçonné d'avoir tué trois jeunes de 16, 18 et 20 ans à Angers dans la nuit de vendredi 16 à samedi 17 juillet 2022 a été mis en examen et placé en détention le lendemain : il est soupçonné d'avoir tué trois jeunes gens. Selon le procureur, tout est parti d'une agression sexuelle sur deux jeunes femmes. L'une des victimes qui a vu son cousin se prendre un coup de couteau, s'est exprimée devant les caméras de BFMTV.

Taylan fait partie des personnes blessées par cet homme dans les rues d'Angers. Il a raconté ce qu'il a vu lors de cette soirée qui a tourné au drame : "On s'embrouillait avec parce qu'il avait touché les fesses d'une fille. Moi, il m'a insulté donc je lui ai mis un coup de pied en pleine bouche. Il est tombé net. On a appelé les pompiers, on pensait qu'il était mort."

Sauf que l'homme a quitté les urgences et est revenu sur les lieux à 3h du matin, armé d'un couteau. Après avoir tenté de le faire partir en lui parlant, Taylan est visé par son couteau : "Le temps que je me retourne, le gars m'a planté. [Mon proche] m'a poussé, il a pris le coup à ma place. S'il n'avait pas été là, j'aurais pris le coup en pleine tête. Il m'a sauvé. (...) On était 7, on a perdu trois frères en une soirée. En même pas 30 secondes, il avait déjà planté tout le monde. C'est choquant à voir. J'ai vu mon cousin se vider de son sang juste ici. Ça fait mal."

Le suspect, un ressortissant soudanais, dit n'avoir aucun souvenir de ces faits en raison de son alcoolisation. Placé en détention provisoire, il est accusé de plusieurs chefs, dont "tentatives de meurtres aggravés" et "agressions sexuelles", a précisé le procureur Éric Bouillard dans un communiqué. Il a obtenu le statut de réfugié politique en 2018 "et se trouve donc en situation régulière (en France) jusqu'en 2028", a précisé le magistrat à l'AFP.

La mort tragique des trois jeunes gens a suscité une vive émotion à Angers, d'autant que deux d'entre eux avaient pratiqué le rugby depuis leur enfance et jusque l'an dernier au SCO Rugby.