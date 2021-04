Tryo : Manu Eveno quitte le groupe, un "coup de massue" monumental pour ses camarades

Salut toutes et tous !Voil des mois que nous pensons vous, que nous travaillons, que nous crivons, que nous prparons l'avenir. Nous sommes donc heureux de vous annoncer la sortie du prochain album de Tryo d'ici la fin de cette anne ! Impatients de vous le faire dcouvrir !Ds ce soir 00h vous pourrez dcouvrir un nouveau titre, premier extrait de ce nouvel opus.Il y a 25 ans, nous nous tions jur que Tryo resterait une aventure unique, que chacun avait la libert de partir ou de rester s'il le souhaitait et que rien n'empcherait les autres de continuer cette aventure : nous nous sommes toujours jur de rester libres !Aprs avoir enregistr l'album avec nous, c'est avec beaucoup d'motion que Manu nous a fait part de son dsir sincre de changer de mode de vie, de vivre d'autres expriences, d'explorer de nouveaux horizons. Nous pouvons comprendre qu'aprs tant d'annes de route, de concerts, de temps et d'nergie dpense, l'un d'entre nous finirait par avoir envie de vivre autre chose : ce temps est venu...La porte lui sera bien sr toujours grande ouverte et l'amiti qui nous lie restera toujours indfectible !Nous prparons ds aujourd'hui un nouveau spectacle plein de nouveauts et de surprises avec une nouvelle quipe que vous dcouvrirez trs vite, avec l'envie de vous apporter de l'amour, de l'espoir, de vous faire rver, de vous tonner, de nous faire rflchir...Bien sr, Manu sera avec nous Bercy en fvrier 2022 pour fter ( enfin ! ) les 25 ans du groupe.Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir et savons qu'il en fait de mme pour nous...Le futur se prpare dans la joie et l'motion : impatients de vous retrouver autour de nouvelles chansons, de danser tous ensemble, de mener les combats qui nous animent plus que jamais et de continuer cette histoire unique qui nous lie chacun d'entre vous...On vous aime !On vous embrasse fort ! ce soir...- Tryo