Tyler Joseph (Twenty One Pilots) papa : il dévoile la bouille de sa petite fille

Voilà une jolie nouvelle pour débuter la semaine. Tyler Joseph, qui forme le groupe Twenty One Pilots avec Josh Dun, vient d'agrandir la troupe ! L'heureux papa a annoncé son bonheur sur son compte Instagram en partageant une adorable photographie sur laquelle il fait une sieste câline avec sa petite fille. Né le 9 février, le bébé a été baptisé Rosie et semble déjà faire le bonheur de ses parents. Rosie Robert Joseph, très exactement, Robert étant le second prénom du chanteur.

De son côté, Jenna, la maman, n'a pas non plus caché sa joie sur les réseaux sociaux. Bien au contraire. Depuis quelques jours, elle inonde sa timeline de bonheur, montrant dès qu'elle le peut la bouille irrésistible de Rosie et ses grands yeux bleus, ses mimiques, ses moments de repos. Une occasion en or pour rappeler à son époux combien elle tient à lui. "Tyler, tu es un penseur, tu es un soldat, tu répares les choses, tu sais comment veiller sur quelqu'un jusqu'à 6h du matin sans t'endormir, écrit-elle. Tu travailles tellement dur. Tu es la personne la plus appliquée, tu sais toujours comment me soutenir. J'ai de la chance que tu sois mien. Rosie et moi t'aimons fort."